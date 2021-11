In Leipheim soll eine neue Postfiliale eröffnen

Nachdem die bisherige Betreiberin der Zweigstelle aufgehört hatte, gab es in Leipheim einige Wochen keine Post. Das soll sich jetzt ändern. Wo sie in der Innenstadt einzieht.

Die Post hat in Leipheim einen neuen Standort gefunden: Wie ein Postsprecher bestätigt, ist geplant, am Dienstag, 7. Dezember, eine Postfiliale an der Von-Richthofen-Straße 16 zu eröffnen. Sie soll in das Haus "Pro Natura" einziehen. Im selben Gebäude befindet sich seit 15 Jahren auch das Teefachgeschäft "Teapoint Brenner". Das ebenfalls seit 15 Jahren in diesem Haus geführte Kosmetikinstitut "Pro Natura" zieht in größere und hellere Räume im ersten Stock um. Die Betreiberin, die nicht namentlich genannt werden möchte, ist dieselbe, die seit zehn Jahren die Postfiliale an der Reindlstraße 5 in Günzburg betreibt.

Die neue Filiale soll alle wichtigen Postleistungen anbieten

Wie ein Postsprecher auf Anfrage mitteilt, sei der Standort in der Leipheimer Innenstadt gut geeignet. Die Betreiberin der neuen Filiale betont, dass Anne Wolf, die sich bisher in ihrem Lotto-Laden in der Innenstadt 18 Jahre lang um die Post gekümmert hatte, das jahrelang sehr versiert und zuverlässig gemacht habe. Sie käme so dem Wunsch aus der Bevölkerung nach, für eine Postfiliale in Leipheim den Standort in der Innenstadt zu erhalten, sagt die Betreiberin. Die Postfiliale solle das gleiche Portfolio wie bei Anne Wolf anbieten, zum Beispiel Pakete und Briefe annehmen. Der Post zufolge soll die neue Filiale alle wichtigen Postleistungen anbieten.

Anne Wolf hatte sich aus gesundheitlichen Gründen dazu entschlossen, die Postfiliale in ihrem Lotto-Laden nicht weiterzuführen. Seit Januar habe sie versucht, den Betreiberwechsel voranzutreiben, hatte sie unserer Redaktion im September gesagt. Thomas Rucht, der auch eine Postagentur in Nersingen betreibt, hätte die Postfiliale von Wolf gern fortgeführt. Eine Post-Sprecherin erklärte damals, in Gesprächen mit ihm und weiteren Interessenten zu sein.

Die Post sagt: "Eine zügige Eröffnung war uns wichtig"

Ein Sprecher der Post betont, "eine zügige Eröffnung war uns wichtig" und sagt auf die Frage, warum sie sich für diesen Standort entschieden hat: Dort hoffe die Post "auf langjährige gute Zusammenarbeit".

Leipheims Bürgermeister Christian Konrad unterstreicht im Gespräch mit unserer Redaktion, dass die Post sehr bemüht gewesen sei, wieder eine Filiale in Leipheim zu eröffnen. Er sagt unserer Redaktion, "die Post gehört zur Infrastruktur einfach dazu. Das ist ganz klar, dass wir als Stadt mit 7000 Einwohnern eine Post-Filiale brauchen. Ich finde es gut, dass sie im Zentrum ist."