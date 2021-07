Leipheim

vor 32 Min.

Jubiläum in Leipheims einzigem Blumenladen: Hier entstehen Geschichten

Plus Während in der Region viele Floristen ihre Geschäfte schlossen, verschwendet Heike Mößle in Leipheim keinen Gedanken daran. Sie ist mit zu viel Herzblut dabei.

Von Sandra Kraus

Jahrestage sind immer ein guter Grund, Blumen zu verschenken. Jetzt hat Blumen Schmid in Leipheim selbst gefeiert. Seit 50 Jahren beweist man dort Tag für Tag, dass Blumen mehr als tausend Worte sagen können. 1971 gründeten Erika und Reinhold Schmid an der Marktstraße ihr Geschäft, 1974 folgte der Umzug an die Günzburger Straße 4. 2004 übernahm Tochter Heike Mößle, die in Pfuhl die Ausbildung zur Floristin absolviert hat. Sie erinnert sich noch daran, wie ganz früher die Großmutter mit Gewürzen und selber gepflückten Blumen jede Woche nach Ulm auf den Markt am Münsterplatz gefahren ist. Die Liebe zu den Blumen war Heike Mößle damit wohl schon in die Wiege gelegt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen