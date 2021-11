Kampf um Schwimmgutscheine: DLRG Leipheim schließt Kind aus Schwimmkurs aus

Plus Eine Mutter aus dem Kreis Günzburg wollte einen Schwimmgutschein für ihre Tochter einlösen, scheiterte aber. Die DLRG Leipheim weist die Vorwürfe zurück.

Es war eine gut gemeinte Aktion: Alle Vorschulkinder und Erstklässler bekamen Anfang des Schuljahres Gutscheine für die Seepferdchen-Kurse. Doch nicht überall können die Gutscheine eingelöst werden. Tanja Goller-Wenzel sah sich im Leipheimer Gartenhallenbad mit dem Problem konfrontiert. Den Gutschein im Wert von 50 Euro hat die DLRG Leipheim nicht nur abgewiesen, sondern sogar noch eins draufgesetzt. Der Mutter wurde mitgeteilt, dass ihre Tochter "ab sofort vom Schwimmkurs ausgeschlossen" ist.