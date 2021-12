Kampf um Schwimmgutscheine: DLRG kritisiert Verhalten der Mutter

Die Mutter, die bei der DLRG mit einem Schwimmgutschein für ihr Kind gescheitert ist, hat sich über die Leipheimer Organisation beschwert. Der Kreisverband nimmt Stellung.

Im Nachgang zur Berichterstattung über Schwimmkurs-Gutscheine im Gartenhallenbad Leipheim nimmt der DLRG Kreisverband Leipheim/ Günzburg/ Neu-Ulm nun Stellung. Einige Fakten seien von der betroffenen Mutter, deren Gutschein die DLRG abgelehnt hatte, verdreht worden.

So behaupte die betroffene Mutter Tanja Goller-Wenzel, dass ihre Tochter vier Jahre auf den Schwimmkurs hätte warten müssen. Richtig sei dagegen, dass dieses Kind nie auf einer Warteliste gestanden habe, sondern ein Geschwisterkind. Als dieses an der Reihe gewesen sei, habe die Mutter mitgeteilt, dass es keinen Schwimmkurs mehr benötige und stattdessen darum gebeten, die betreffende Tochter in den Schwimmkurs aufzunehmen. „Dazu waren wir gerne bereit. Auch wenn wir eine lange Warteliste haben, musste noch nie ein Kind, das alt genug für den Kurs war, vier Jahre warten“, schreibt der DLRG-Vorsitzende Michael Gröger in seiner Stellungnahme.

DLRG kann bei Schwimmgutscheinen keine Ausnahmen machen

Fakt sei weiterhin, dass die DLRG Gutscheine für alle neu beginnenden Kurse akzeptiere, nicht jedoch rückwirkend für bereits vor der Gutscheinaktion des Innenministeriums begonnene oder abgerechnete Kurse. „Wir können im Zuge der Gleichbehandlung aller Eltern keine Ausnahmen machen. Die Entscheidung über den Umgang mit den staatlichen Gutscheinen hat die DLRG in Rücksprache mit dem Landratsamt Günzburg getroffen, bevor Frau Goller-Wenzel an uns herantrat, um ihren Gutschein rückwirkend einzulösen“, so Michael Gröger.

Die Mutter habe sich mit einer Beschwerde ans Ministerium gewandt und mitgeteilt, dass die DLRG die Gutscheine zukünftig nur aufgrund ihrer Initiative annehmen würde. Sie behaupte zudem, dass sich die DLRG selbst in ein schlechtes Licht gerückt habe. Richtig sei, dass man von der breiten Mehrheit der Eltern sehr positive Rückmeldungen bekommen habe. „Nicht umsonst haben wir eine Warteliste von zwei Jahren. Sie abzuarbeiten verlangt all unsere Kraft“, betont der Vorsitzende.

DLRG schloss das Mädchen aus dem Schwimmkurs aus

Die Tochter der Beschwerde führenden Mutter habe der Verein wegen deren Handelns vom Schwimmkurs ausgeschlossen. Dies sei zum Schutz der ehrenamtlich Aktiven erfolgt, die keinen Cent für ihre Tätigkeit erhalten und sich in ihrer Freizeit für die Schwimmausbildung engagieren. Nach der Beendigung der Zusammenarbeit mit ihr habe die Frau eine E-Mail mit einer Drohung geschickt. Die von ihr eingeforderte Professionalität lege sie mit diesem Verhalten selbst nicht an den Tag. Bei der DLRG stimme man mit einem Leserbriefschreiber überein, der angeregt hatte, dass die Mutter ihrem Kind ja das Schwimmen selbst beibringen könnte.

Dies umso mehr, als sie selbst Sportlehrerin sei. Und für die reine Abnahme des Schwimmabzeichens sei es nicht nötig, auf einen Kurs bei der DLRG zu warten. Die Ortsgruppen und die meisten Bademeister könnten das Seepferdchen nach vorheriger Terminvereinbarung prüfen und ausstellen. (AZ)