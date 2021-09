Leipheim

Kirche St. Veit renoviert: Ein Wahrzeichen Leipheims strahlt wieder

Nicht nur die evangelische Kirche St. Veit strahlte am Sonntag beim Einweihungsgottesdienst nach ihrer Renovierung. Auch die Personen auf dem Bild taten es mit: (von links) Architekt Dominik Poss, Pfarrer Gerhard Oßwald, Pfarrerin Johanna Rodrian, Leipheims Bürgermeister Christian Konrad und Kirchenvorstand Günther Bonfert.

Plus Zum Abschluss der Renovierung der evangelischen Kirche St. Veit fand am Sonntag in Leipheim ein feierlicher Einweihungsgottesdienst statt.

Von Peter Wieser

Die Renovierung ist gelungen, daran besteht kein Zweifel. Am Sonntag stand mit dem Festgottesdienst das Gotteshaus von St. Veit einmal selbst im Mittelpunkt. Dazu trugen auch der Chor und der Posaunenchor unter der Leitung von Kantorin Johanna Larch bei. „Es ist fast wie im Wohnzimmer“, hatte ein Kirchenbesucher zu Beginn bemerkt.

