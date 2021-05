Leipheim: Lastwagenfahrer ist länger als erlaubt gefahren

Die Verkehrspolizei kontrollierte den spanischen Sattelzug an der Autobahnrastanlage Leipheim. Als sie die Fahrerkarte auswertet, entdeckt sie Überraschendes.

Am Montagabend, 24. Mai, haben Beamte der Schwerverkehrskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm einen spanischen Sattelzug auf der Autobahnrastanlage Leipheim kontrolliert. Dabei lasen sie auch die Fahrerkarte des 41-jährigen Spaniers aus. Laut Polizeibericht belegten diese Daten: Der Fahrer saß Anfang Mai in Deutschland mehr als 21 Stunden am Tag hinter dem Steuer – zehn wären erlaubt.

Die Kontrolle in Leipheim zeigt: Auch seine Ruhezeiten hat der Mann verkürzt



Seine Ruhezeit habe der Mann von elf auf sechs Stunden verkürzt. Da er auch die Einstellungen am digitalen Kontrollgerät nicht korrekt vorgenommen habe, habe der Fahrer 3000 Euro Sicherheitsleistung zahlen müssen. Danach habe der 41-Jährige weiterfahren dürfen. (AZ)

