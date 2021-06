Leipheimer Gasthof Waldvogel bietet Salat gegen Spende an

Am Montag, 28. Juni, ab 10 Uhr können Interessierte gegen eine kleine Spende Salatköpfe vor dem Hoteleingang abholen.

Der Leipheimer Gasthof Waldvogel bietet am Montag, 28. Juni, Salatköpfe an. Der Grund: Über 500 Exemplare müssen nächste Woche geerntet werden. Wie Geschäftsführer Matthias Ihle erklärte, werden die grünen Salatköpfe in Biolandqualität am Montagmorgen frisch geerntet.

Gegen eine Spende kann jeder in Leipheim Salat mitnehmen

Gegen eine Spende kann jeder sich Salatköpfe auf dem Parkplatz vor dem Hoteleingang abholen. Eine Obergrenze an Salat gibt es dabei nicht. Jeder kann so viel Geld spenden, wie er kann und will. Der Erlös kommt der Kartei der Not zugute, dem Hilfswerk unserer Zeitung. (AZ)

