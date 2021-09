Leipheim

vor 34 Min.

Leipheimer Schulen und Kitas bekommen Lüftungsanlagen

Luftreiniger oder Lüftungsanlagen sollen nach dem Willen des Stadtrats auch in einige Klassenzimmer und Kindergartenräume in Leipheim einziehen.

Plus Der Leipheimer Stadtrat hat entschieden, Lüftungsanlagen anzuschaffen. Woher das Geld dafür kommen soll und mit welchen Kosten gerechnet wird.

Von Julia Greif

Eineinhalb Wochen, nachdem die Schülerinnen und Schüler im Landkreis in das neue Schuljahr gestartet waren, hat das Thema Lüftungsanlagen in Schulen und Kindergärten auch den Leipheimer Stadtrat beschäftigt. In der vergangenen Sitzung folgten die 14 anwesenden Stadträtinnen und -räte nach kurzer Diskussion einstimmig der Empfehlung des Bauausschusses , bestimmte Einrichtungen mit Lüftungsgeräten auszustatten.

