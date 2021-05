Leipheim

vor 41 Min.

Leipheimer Start-up bietet Taxiwerbung wie in New York

Plus Wie drei junge Unternehmer von Leipheim aus mit ihrer Idee gegen Langeweile im Auto kämpfen wollen und was sie Besonderes machen.

Von Julia Greif

Die Idee kam ihnen bei einer Taxifahrt in New York: Michael Niederwieser, Max Wedelek und Michael Mis machten 2017 in den USA Urlaub. Zu dieser Zeit hatte Wedelek bereits ein Taxiunternehmen und öfter Werbeanfragen. In New York habe jedes Taxi ein Display an der Kopfstütze verbaut. Die Idee gefiel dem 28-Jährigen: „Bei Taxiwerbung außen kann ich nur eine Werbung abbilden, aber über das Display mehrere.“ Doch die drei Freunde wollten weitergehen: nicht nur die eigenen Taxen ausstatten, sondern die Werbung auch anderen Unternehmen anbieten. Das Start-up Taxamedia entstand.

Themen folgen