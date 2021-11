Leipheimer Super Mario überzeugt trotz Verletzung bei Ninja Warrior

Christian Balkheimer nimmt seit 2016 an der RTL-Sportshow Ninja Warrior teil. Als Super Mario verkleidet geht er an den Start und überzeugt in der Vorrunde trotz Verletzung.

Christian Balkheimer aus Leipheim nimmt in diesem Jahr zum sechsten Mal an der RTL-Sendung Ninja Warrior teil. In der Show geht es darum, einen Parcours zu überwinden, der in der Vorrunde aus acht verschiedenen Hindernissen besteht, während die Zeit gestoppt wird. Unter jedem Hindernis ist ein Wasserbecken, in das die Kandidaten fallen, wenn sie den Halt verlieren. Die zwölf besten in der Vorrunde kommen ins Halbfinale. Der aus dem Leipheimer Stadtteil Weißingen stammende Balkheimer ging am Freitagabend an den Start - und verblüffte die Zuschauer sowie die Moderatoren Frank Buschmann und Jan Köppen.

Balkheimer ist in der Szene kein Unbekannter. Kein Wunder, denn er überzeugt mit seinen sportlichen Leistungen und mit seinem außergewöhnlichen Outfit. Denn den Parcours nimmt er immer verkleidet als die Videospiel-Figur Super Mario in Angriff. Denn Balkheimer ist ein leidenschaftlicher Videospieler. Seit der Premiere der Sendung 2016 geht der Leipheimer an den Start und präsentiert einem Millionenpublikum seine sportlichen Fähigkeiten. Egal ob hangeln, klettern, springen, Balance - die Anforderungen sind vielfältig. Und Jahr für Jahr präsentiert sich der 28-Jährige aus Leipheim.

2020 stand der Leipheimer Christian Balkheimer im Finale bei Ninja Warrior Germany

2016 schaffte er es ins Finale, 2017 schied er im Halbfinale aus, 2018 reichte es trotz vollendeten Parcours nicht mehr dafür. 2019 war in der Vorrunde Schluss und 2020 ging es wieder bis ins Finale. Und dieses Jahr? Die Vorzeichen waren nicht gut, obwohl Balkheimer laut eigener Aussage sogar noch mehr trainiert habe als alle fünf Staffeln zuvor. In der Vorbereitung auf das sportliche Kräftemessen verletzte er sich bei einem Salto. Die bittere Diagnose, nachdem er sich den linken Fuß verdreht hat: ein gebrochenes Wadenbein.

Doch Balkheimer wollte unbedingt bei Ninja Warrior teilnehmen. Er wusste, dass es wegen der Verletzung knapp werden würde, aber die Reha und das harte Training hätten dann doch ganz gut geklappt. Am Freitagabend war er auf RTL zu sehen. Kurz vor dem zu bewältigenden Parcours sagte er in der Sendung: "Ich bin bereit, aber wünscht mir bitte keinen Hals- und Beinbruch."

Super Mario aus Leipheim meistert die ersten Hindernisse ohne Probleme

Am ersten Hindernis musste er fünf Sprünge über ein Wasserbecken machen. Die Zuschauer erkannten sofort, dass der Leipheimer sein linkes Bein so wenig wie möglich belasten wollte - egal ob beim Sprung oder bei der Landung. "Super Mario" Balkheimer meisterte das erste Hindernis ohne Probleme, und auch die folgenden sechs Hindernisse (Schwingende Körbe, Schwingende Balken, Tunnelsprung 2.0 mit Ringrutsche, Sprungfedern und Himmelsleiter) stellten für den Sportler kein Problem dar.

Christian Balkheimer hat viele Hindernisse aus Ninja Warrior in seiner Trainingshalle nachgebaut - auch die sogenannte Himmelsleiter. Foto: Bernhard Weizenegger (Archivbild)

Während seines Laufs wies Moderator Frank Buschmann darauf hin, dass Balkheimer quasi jedes Hindernis daheim nachbaue. Aus einem ehemaligen Kuhstall ist innerhalb von rund zehn Jahren eine weitläufige Trainingshalle geworden, in der Athleten aus ganz Deutschland trainieren - aber auch Jugendliche und Erwachsene aus der Region. Balkheimer, der aus dem Leipheimer Ortsteil Weißingen stammt, hat mit der Sportart Parkour angefangen. Das ist eine Fortbewegungsart, mit der man möglichst effizient von A nach B kommen will und dabei feste Hindernisse durch verschiedene Sprung- oder Klettertechniken überwindet. Mit diesen sportlichen Voraussetzungen verschlug es ihn zu Ninja Warrior.

Dieses Jahr war das siebte und damit vorletzte Hindernis im Vorlauf der sogenannte Seilzug. Die Kandidatinnen und Kandidaten mussten eine Stange zunächst in Bewegung setzen, dann zur nächsten Stange springen und sich dort festhalten, während diese nach unten rauscht - und das ganze nicht nur einmal, sondern dreimal.

Christian Balkheimer scheitert bei Ninja Warrior am Seilzug

An der vorletzten Stange ahnte Moderator Buschmann, was kommt, als er sagte: "Jetzt wird's eng für Super Mario." Und tatsächlich: Balkheimer konnte sich beim letzten Sprung nicht mehr festhalten und platschte ins Wasser. So groß der Ärger vielleicht in dieser Sekunde war, am Ende war der Leipheimer glücklich. Mit seiner Zeit von knapp 3.51 Minuten belegte er in dieser Vorrunde den starken siebten Platz. Da die zwölf besten in jeder der sieben Vorrunden ins Halbfinale kommen, ist auch der 28-jährige Balkheimer dort dabei.

Und wer weiß, vielleicht schafft er es wie im vergangenen Jahr wieder bis ins Finale. Zuzutrauen ist es dem Super Mario aus Leipheim jedenfalls - trotz seiner Verletzung.