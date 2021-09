Leipheimerin lässt sich nicht einschüchtern und zeigt Betrugsversuch an

Ein angebliches Gewinnspiel, eine "letzte" Mahnung und ein Inkassounternehmen. Eine Frau aus Leipheim erkennt rechtzeitig eine weit verbreitete Betrugsmasche.

Eine 64-jährige Frau aus Leipheim erstattete bei der Polizeiinspektion Günzburg Anzeige gegen bislang unbekannte Täter, die sie betrügen wollten. Per Post hatte sie laut Polizei eine „letzte außergerichtliche Mahnung“ von einem angeblichen Inkassounternehmen erhalten. In der Forderung wurde behauptet, dass sie sich angeblich telefonisch bei einem Gewinnspiel angemeldet hätte und den geforderten Betrag in Höhe von etwa 270 Euro bislang nicht überwiesen habe. Die Leipheimerin war sich jedoch vollkommen sicher, an keinem Gewinnspiel teilgenommen zu haben und leistete keine Zahlung. (AZ)