Mann bedroht in Leipheim Angestellten einer Tankstelle

Ein Angestellter einer Tankstelle in Leipheim wurde von einem Kunden bedroht. Kurz danach wurde dieser von Polizeibeamten in seinem Auto angehalten. Darin fanden sie Waffen.

In der Tankstelle in der Ulmer Straße in Leipheim spielten sich am Donnerstagabend Szenen einer filmreifen Inszenierung ab - doch es war Realität: Kurz vor 18 Uhr betrat ein Mann den Verkaufsraum und viel dort durch provokantes und überlautes Verhalten auf. Den Geldbetrag für die zu bezahlende Tankrechnung legte er nicht auf den Tresen, sondern warf ihn auf den Boden.

Als er von einem Angestellten auf sein Fehlverhalten hingewiesen und aufgefordert wurde, leiser zu sein, bedrohte der Mann den Beschäftigten verbal. Als dieser dann erklärte, dass er die Polizei verständigen werde, verließ der Tatverdächtige schlagartig die Tankstelle und fuhr mit seinem Auto davon. Im Rahmen einer sofort eingeleiteten Fahndung konnte der Tatverdächtige mit seinem Auto von zwei Streifenbesatzungen angehalten werden.

Kontrolle in Leipheim: Polizei findet Schreckschusswaffe und Messer

Im weiteren Verlauf der Ermittlungen wurden im Fahrzeug des 31-jährigen Tatverdächtigen eine Schreckschusswaffe und ein sogenanntes Einhandmesser gefunden und sichergestellt. Gegen den Mann wurde ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachtes der Bedrohung und Verstößen nach dem Waffengesetz eingeleitet. (AZ)

