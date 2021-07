Mann belästigt 40-jährige Frau jahrelang über Facebook

Seit über zwei Jahren postet ein Mann Bilder vom Facebook-Profil einer Frau bei sich. Was relativ harmlos begann, mündete jetzt in eine Bedrohung.

Eine 40-jährige Frau hat am Montag Anzeige bei der Polizei Günzburg gestellt, nachdem sie zweieinhalb Jahre lang von einem 53-Jährigen über Facebook belästigt worden war. Wie sie gegenüber der Polizei aussagte, hatte der Mann seit Februar 2019 Bilder vom Facebook-Profil der Frau kopiert, diese überarbeitet und auf seinem Profil gepostet. Zudem wurden die Bilder über die Nachrichtenfunktion auf Facebook an die Frau gesendet.

Belästigte Frau sperrte den Mann auf Facebook

Als die Frau den Mann auf sein Vorgehen angesprochen habe, habe sich dieser bei ihr entschuldigt. Der Fall zog sich jedoch über zwei Jahre weiter. Die Frau blockierte daraufhin den Mann auf Facebook.

Am 10. Juli sandte der Mann von einem Fake-Profil wieder Bilder und ein Video an die 40-Jährige, in welchem er mit einer Pistole hantierte. In dem Video gab er Liebesbezeugungen gegenüber der Frau von sich und bedrohte diese. Gegen den Mann ermittelt jetzt die Polizei Günzburg.