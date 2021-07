Mehrere Hundert Liter Diesel in Leipheim abgezapft

Ein Unbekannter hat sich an einer Sattelzugmaschine bedient.

Ein unbekannter Täter zapfte am Mittwoch zwischen 13 Uhr und 01.45 Uhr nachts 400 bis 500 Liter im Gesamtwert von etwa 650 Euro bei einer Sattelzugmaschine ab. Das Fahrzeug stand in Leipheim auf dem Parkplatz in der Geschwister-Scholl-Straße. (AZ)