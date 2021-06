Leipheim/Memmingen

Nach erotischer Nacht fehlen Asylbewerber in Leipheim 13.000 Euro

Plus Ein 29-jähriger Pakistani ist wegen Diebstahls in einem Leipheimer Asylbewerberheim angeklagt. Nun stand er in Memmingen vor Gericht.

Von Wolfgang Kahler

Passen 13.000 Euro in eine Jeans-Hosentasche? Eine durchaus entscheidende Frage, mit der sich Richterin Katrin Krempl am Amtsgericht Memmingen befassen musste. Es erschien ihr höchst unwahrscheinlich. Das kleine Vermögen soll ein pakistanischer Asylbewerber einem Landsmann in einer Leipheimer Unterkunft geklaut haben. Der Verdächtige kam in Untersuchungshaft und stand jetzt vor Gericht.

