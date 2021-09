Nach Vandalismus in Leipheim sucht die Polizei Zeugen

Ärgerlicher Vandalismus in Leipheim: Unbekannte Personen haben Mülleimer und Laternen erheblich beschädigt. Jetzt sucht die Polizei nach Zeugen.

Wenige leben ihre Zerstörungswut aus, für die alle bezahlen müssen. So wurden in Leipheim zwischen Montag, 20 Uhr, bis Mittwochnacht, 1 Uhr, in einem Park in der Schießgrabenstraße ein Mülleimer und zwei Laternen von bislang unbekannten Personen erheblich beschädigt. Nach derzeitigem Sachstand wird von einem Sachschaden von etwa 2000 Euro ausgegangen. Zeugen, die Angaben machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)