Opferstock in der Leipheimer St. Paulus Kirche aufgebrochen

Ein unbekannter Dieb hat in der Leipheimer St. Paulus Kirche den Opferstock aufgebrochen. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein unbekannter Täter beziehungsweise eine unbekannte Täterin brach am vergangenen Freitag zwischen 11 Uhr und 12.30 Uhr in der St. Paulus Kirche in Leipheim einen Opferstock auf. Anschließend wurde aus diesem ein niedriger zweistelliger Betrag entwendet. Der entstandene Sachschaden beläuft sich nach Angaben der Polizei auf etwa 200 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollen Kontakt zur Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, aufnehmen. (AZ)