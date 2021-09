Papa übt mit seinem Sohn auf dem ehemaligen Fliegerhorst Autofahren

Fahrübungen machte ein Vater mit seinem 17-jährigen Sohn auf dem ehemaligen Fliegerhorst in Leipheim. Das fiel Polizeibeamten auf, nun gibt es zwei Anzeigen.

Ein 17-Jähriger übte am Samstag kurz vor 15 Uhr, auf dem ehemaligen Fliegerhorstgelände für seinen Führerschein Autofahren. Nicht mit der Fahrschule, sondern mit seinem Vater als eigenständiges Fahrtraining. Dafür saß der Minderjährige am Steuer des Autos seines Vaters, der währenddessen auf dem Beifahrersitz saß. Dies beobachtete eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Günzburg und griff ein. Bis die Beamten das Auto anhalten konnten, stellten Vater und Sohn dieses außer Sichtweite ab und wechselten die Sitzplätze.

Das war die teuerste Fahrstunde

Das bewahrt sie aber nicht vor zwei Anzeigen aufgrund dieser Straftat: Der Sohn muss sich wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis, der Vater wegen des Zulassens vor Gericht verantworten. Dafür werden beide mindestens Geldstrafen bekommen: "Das war dann sicher die teuerste Fahrstunde", sagt Holger Stabik von der Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West. Er appelliert an die Eltern, Fahrübungen den Fahrschulen zu überlassen. Auf öffentlichem Grund ist dies privat generell verboten. Auch überall dort, wo sich andere Fahrzeuge bewegen können, also auch auf eigenem Grund. Nur wenn beispielsweise die Hoffläche mit Toren so abgesichert ist, dass den Grund kein anderes Fahrzeug befahren kann, wäre es möglich. (AZ)