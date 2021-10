Polizei findet Butterflymesser bei Verkehrskontrolle nahe Leipheim

Bei einer Verkehrskontrolle an der A8 findet die Polizei ein Butterflymesser. Damit hat ein 20-jähriger Autofahrer gegen das Waffengesetz verstoßen.

Die Autobahnpolizei hat am Samstag bei Leipheim an der A8 das Fahrzeug eines 20 Jahre alten Mannes kontrolliert, der in Richtung München unterwegs war. Die Beamten fanden bei dem jungen Mann ein sogenanntes Butterflymesser griffbereit auf. Da dieses nach dem Waffengesetz als verboten gilt, erwartet den 20-jährigen Besitzer nun ein Strafverfahren. Das Messer wurde sichergestellt. (AZ)