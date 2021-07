Polizei findet in Leipheim Reizgas im Gepäck eines Rumänen

In seinem Reisegepäck führte der Rumäne ein CS-Reizstoffsprühgerät ohne Zulassung. Was die Polizei dazu sagt.

Gefunden haben die Zivilfahnder der Verkehrspolizei Neu-Ulm das CS-Gas am Nachmittag des 14. Juli 2021, als sie im Bereich der Autobahn-Rastanlage Leipheim einen Kleinlastwagen mit französischer Zulassung kontrollierten. Der 58-jährige Beschuldigte, ein rumänischer Staatsbürger, räumte ein, er habe das CS-Spray in Frankreich erworben. In Leipheim führte er das Gas in seinem Gepäck mit sich.

Verbotene Waffe

Nach Angaben der Polizei handelt es sich bei dem Produkt um eine nach dem Waffengesetz verbotene Waffe. Das Reizstoffsprühgerät wurde von der Polizei sichergestellt. Es wurde eine Sicherheitsleistung im niedrigen vierstelligen Euro-Bereich erhoben. (AZ)

