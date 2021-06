Polizei sucht Zeugen einer vermutlichen Vergewaltigung in Leipheim

Ein Spaziergänger hat möglicherweise die Vergewaltigung einer 19-jährigen Frau am Freitag in Leipheim verhindert. Die Polizei bittet diesen Zeugen sich zu melden.

Die Polizei sucht in Zusammenhang mit einem sexuellen Übergriff auf eine 19-jährige, geistig behinderte Frau am Freitagabend in Leipheim dringend einen Zeugen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand befand sich die Frau in Begleitung von zwei Männern in der Nähe der Donaubrücke nahe des Schützenhauses in Leipheim. Dort wurde wohl durch einen Spaziergänger eine mögliche Vergewaltigung der 19-Jährigen durch die beiden Männer verhindert.

Die Männer hatten sich vermutlich entfernt, als der Spaziergänger auf die Situation zuging. Noch in der Nacht hatte einer der Männer freiwillig bei der Polizeiinspektion Günzburg Angaben zum Vorfall gemacht. Er gilt als Tatverdächtiger, durfte aber die Dienststelle wieder verlassen. Die Polizei bittet Personen, die am Freitag (11. Juni) zwischen 19.30 Uhr und 21 Uhr dort unterwegs waren und entsprechende Wahrnehmungen gemacht haben, sich bei der Kriminalpolizei Neu-Ulm unter Telefon 0731/80130 zu melden. (AZ)