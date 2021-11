Polizei sucht Zeugen eines versuchten Einbruchs in Leipheim

Die dunkle Jahreszeit zieht Einbrecher magnetisch an. In Leipheim ist ein versuchter Einbruch gescheitert. Jetzt sucht die Polizei mögliche Zeugen.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Zeitraum vom 15. bis 17. November in der Erlenstraße in Leipheim verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Dort versuchten unbekannte Täter, in ein unbewohntes Einfamilienhaus einzubrechen.

Polizei sucht Zeugen für den versuchten Einbruch in Leipheim

Dabei verursachten sie einen Sachschaden von etwa 1000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 in Verbindung zu setzen. (AZ)