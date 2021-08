Polizei zieht Lastwagenfahrer aus dem Verkehr, der unter Drogen steht

Ein Drogenschnelltest schlug bei einem Lastwagenfahrer an, den Polizeibeamte kontrollierten. Eine Zwangspause von 24 Stunden und ein Fahrverbot sind die Folgen.

Bei der routinemäßigen Kontrolle eines serbischen Lastwagens in Leipheim durch die Schwerverkehrs-Kontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm, stellten die Beamten am Mittwochnachmittag beim Fahrer drogentypische Verhaltensmuster fest. Nachdem der 25-jährige serbische Berufskraftfahrer darüber befragt wurde, gab er zu, einen Joint geraucht zu haben. Auch ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest zeigte eine Beeinflussung mit THC an. Bei dem Fahrer wurde eine Blutentnahme angeordnet und die Weiterfahrt für 24 Stunden unterbunden. Ferner musste er eine Sicherheitsleistung im mittleren dreistelligen Bereich hinterlegen. Der Serbe muss nachfolgend mit einem Fahrverbot in Deutschland mit einer Dauer von einem Monat rechnen. (AZ)