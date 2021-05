Leipheim

14:34 Uhr

Rabiater Streit in Leipheim endet mit zwei Verletzten

Ein Streit an der Aral-Tankstelle in Leipheim endete mit zwei Verletzten.

Ein Wortgefecht endete am Donnerstagabend in Leipheim in einer handfesten Schlägerei. Der Metalldeckel eines Mülleimers wurde dabei zu einer schmerzhaften Waffe.