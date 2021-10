Reifenteile auf der A8 verursachen bei Leipheim hohen Sachschaden

Ein geplatzter Reifen eines Anhängers beschädigte auf der A8 bei Leipheim mehrere nachfolgende Fahrzeuge. Auch ein Sattelzug bekam etwas ab.

Reifenteile auf der Autobahn haben in der Nacht auf Donnerstag auf der A8 zu Folgeschäden geführt. Nach Angaben der Autobahnpolizei Günzburg war gegen 23 Uhr an einem Sattelanhänger, der im Bereich der Waldvogelkurve in Richtung München unterwegs war, ein Reifen geplatzt.

Auch ein Sattelzug wurde auf der A8 bei Leipheim von Reifenteilen beschädigt

Fünf nachfolgende Fahrzeuge konnten den Reifenteilen auf der Fahrbahn nicht mehr ausweichen und überfuhren diese. An vier Autos und einem Sattelzug entstanden laut Polizei Gesamtschäden in Höhe von etwa 16.000 Euro. Verletzt wurde niemand. (AZ)