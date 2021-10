Rettungshubschrauber in Leipheim: Mann verletzt sich schwer beim Rasenmähen

Mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen wurde ein 52-Jähriger aus Leipheim, nachdem er sich beim Rasenmähen schwer verletzt hatte.

Am Samstagvormittag mähte ein 52-Jähriger mit einem Aufsitzrasenmäher in seiner privaten Baumaufzucht in Leipheim das Gras. Wie die Polizei mitteilt, griff er jedoch mit seiner linken Hand ins Mähwerk, weil er dachte, dass dieses nicht mehr läuft. Er irrte sich jedoch und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Es gelang ihm noch, mit dem Handy einen Notruf abzusetzen. Nach einer ersten Versorgung durch den Rettungsdienst und die Notärztin wurde der Verletzte mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. (AZ)