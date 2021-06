Leipheim-Riedheim

Baustelle in Riedheim: Landkreis baut Querungshilfe für Fußgänger

Eine Querungshilfe für Fußgänger und Radfahrer steht zum Beispiel auf der B 16 am nördlichen Stadtrand von Ichenhausen. In Riedheim wird sie erst noch gebaut.

Der Landkreis Günzburg baut in der Langenauer Straße in Riedheim eine Querungshilfe. Was genau gemacht wird und wie der Verkehr sich dadurch ändert.

