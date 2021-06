Leipheim-Riedheim

Seltener Pilz im Auwald bei Riedheim – stoppt er den Flutpolder?

Plus Der Pilzexperte Manfred Enderle hat im Donauwald bei Leipheim einen seltenen Pilz entdeckt. Für die Bürgerinitiative ein Argument gegen den Flutpolder.

Von Julia Greif

Ein Pilz mit länglichem Hut und hellbräunlicher Färbung wächst aus einem alten bemoosten Baumstamm. Manfred Enderle hat ihn fotografiert und ist sich sicher: "Das ist ein weiteres Argument contra Polder." Am Dienstag hat der Mykologe (Pilzexperte) im Auwald bei Riedheim und im Donaumoos zwischen Langenau und Riedheim an drei Standorten jeweils hunderte Exemplare des seltenen Perlhuhn-Tintlings (lat. Coprinus strossmayeri) gefunden. Das sei ein Grund, den geplanten Flutpolder nicht zu bauen. Dieser soll als Reserve-Rückhalteraum bei sehr großen Hochwassern dienen und stieß in der Vergangenheit auf Widerstand.

