Schleierfahnder decken in Leipheim illegalen Aufenthalt auf

Verstöße gegen das Ausländerrecht haben Schleierfahnder bei Kontrollen des Fernverkehrs auf der A8 aufgedeckt. Die Personen müssen das Land verlassen.

Beamte der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm kontrollierten am Montagabend an der Tank- und Rastanlage Leipheim an der A8 einen Fernlinienbus mit Ziel Kosovo. Vier der Insassen hielten sich laut Polizei illegal in Deutschland auf. Die drei Männer und eine Frau waren albanische Staatsangehörige im Alter zwischen 18 und 29 Jahren. Alle vier reisten zunächst legal als Touristen ein, hielten sich dann aber länger als die erlaubten 90 Tage im Bundesgebiet auf, eine Person sogar mehr als 250 Tage. Bei einem anderen war der Pass seit mehr als einem Monat ungültig. Nach Hinterlegung einer Sicherheitsleistung jeweils im mittleren dreistelligen Bereich durften sie die Fahrt fortsetzen mit der Anordnung, das Schengengebiet umgehend zu verlassen. (AZ)