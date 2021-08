Schleierfahnder entdecken in Fernreisebus auf der A8 gestohlenes Rad

Den Fahndern der Verkehrspolizei kam bei einer Kontrolle auf der A8 bei Leipheim die Fracht in einem Bus nach Albanien verdächtig vor. Tatsächlich war es Diebesgut.

Die Beamten der Fahndungskontrollgruppe der Verkehrspolizei Neu-Ulm haben erneut ihr gutes Gespür für Diebesgut bewiesen. Während der Kontrolle eines Fernlinienbusses am Dienstagnachmittag an der A8 auf der Tank- und Rastanlage Leipheim, wurden die Schleierfahnder auf ein „herrenloses“ Fahrrad im Gepäckraum des Busses aufmerksam. Nach Angaben des Fahrers sei ihm dies von einem Unbekannten übergeben worden, damit er es von Frankfurt a.M. nach Albanien transportiere. Bei der Überprüfung der Rahmennummer stellten die Beamten dann fest, dass das hochwertige Mountainbike in Frankfurt als gestohlen gemeldet wurde. Das Fahrrad wurde sichergestellt, um es an die Frankfurter Polizei weiterzugeben. Ermittlungen wegen Hehlerei gegen den Absender des Rads wurden aufgenommen. (AZ)