Leipheim

06:30 Uhr

Schon vor dem Kinderfest soll in Leipheim gefeiert werden

Plus Der Stadtrat war sich einig, dass das Kinderfest um eine Vorfeier erweitert wird. Er diskutierte, ob auch der Barbetrieb schon einen Tag früher starten soll.

Von Julia Greif

Stellvertretender Bürgermeister Horst Galgenmüller (UWG) brachte einen Vorschlag aus dem Kultur- und Festausschuss vor: Nachdem das Kinderfest zwei Jahre hintereinander ausgefallen war, schlug dieser vor, eine "Vorfeier" am Freitag, 8. Juli 2022, anzuhängen, als "Zeichen der Rückkehr des Kinderfests". Der traditionelle Ablauf von Samstag bis Sonntag solle gleich bleiben, die Abendserenade auf Donnerstag verschoben werden. Galgenmüller führte aus: "Das geht nicht so einfach. Das Kinderfest ist im immateriellen Kulturerbe, das lässt sich nicht so leicht verändern." Angedacht sei eine Vorfeier ab 18 Uhr mit einer "hochwertigen musikalischen Unterhaltung", die noch zu bestimmen sei. Der Festbetrieb solle so wie an den anderen Tagen laufen. Ein offener Punkt: Soll die Bar geöffnet haben? Galgenmüller sagte: "Ich bin gegen den Barbetrieb. ich weiß, dass ich mir damit nicht viele Freunde mache. Wir wollen den Freitag etablieren, können uns vorstellen, dass er jedes Jahr vorangestellt würde. Das geht aber nur, wenn der Abend im normalen Rahmen bleibt."

