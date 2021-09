Schwerer Unfall auf der A8 bei Leipheim: Transporter fährt auf Lkw auf

Auf der A8 hat sich bei Leipheim am frühen Mittwoch ein schwerer Unfall ereignet. Zwei Menschen wurden dabei verletzt. Die Rettungsgasse funktionierte nicht gut.

Nach einem schweren Verkehrsunfall auf der A8 bei Leipheim am Mittwochmorgen musste die Autobahn in Richtung Stuttgart gesperrt werden. Gegen 3.45 Uhr war es zum Zusammenstoß zwischen einem Kleintransporter und einem Sattelzug gekommen. Ein 42-jähriger Mann war mit seinem Kastenwagen auf dem rechten Fahrstreifen in Richtung Stuttgart unterwegs und überholte laut Zeugenaussagen einen Sattelzug. Auf Höhe der Anschlussstelle Leipheim wollte er nach dem Überholvorgang wieder auf den rechten Fahrstreifen zurück wechseln. Aus bislang nicht geklärten Gründen fuhr er dabei einem dort fahrenden Sattelzug frontal ins Heck.

Der Kleintransporter wurde an der gesamten Front massiv beschädigt, schleuderte schließlich gegen die Betongleitwand zwischen den Fahrbahnen und blieb auf dem linken Fahrstreifen stehen. Der 43-jährige Beifahrer wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er sowie der Fahrer wurden laut Polizei schwer verletzt in Krankenhäuser gebracht. Die Autobahn wurde komplett gesperrt.

Rettungsgasse funktionierte nicht: Lastwagen auf allen drei Spuren

Zur Unfallzeit herrschte im Bereich der Unfallstelle noch keine Sichtbehinderung durch Nebel. Dieser zog erst während der Bergungs- und Aufräumarbeiten auf. Der Verkehr in Richtung Stuttgart staute sich schnell auf mehrere Kilometer. Die Bildung der Rettungsgasse funktionierte unzureichend. Mehrfach waren Lastwagen und Sattelzüge auf allen drei Fahrstreifen, kritisiert die Polizei, was die Durchfahrt der Rettungskräfte erschwerte. Die Polizei musste im weiteren Verlauf des Rettungseinsatzes erneut die Einhaltung der Rettungsgasse überprüfen und für eine Durchfahrt der Bergungsfahrzeuge sorgen.

Die Feuerwehren aus Günzburg und Leipheim sowie der Betriebsdienst der Pansuevia waren im Einsatz. Der total beschädigte Transporter musste von der Autobahn geschleppt werden und die gesamte Unfallstelle von Trümmern und Betriebsstoffen gereinigt werden. Der Sattelzug konnte weiterfahren, der 31-jährige Fahrer blieb unverletzt. Den Sachschaden gibt die Autobahnpolizei Günzburg vorläufig mit rund 60.000 Euro an.

Der Verkehr in Richtung Stuttgart hatte sich trotz eingerichteter Ableitung gut zehn Kilometer aufgestaut. Nach Abschluss der Arbeiten konnte die Fahrbahn kurz vor 8 Uhr wieder freigegeben werden. (AZ)