Leipheim

vor 18 Min.

So wird das Leipheimer Gartenhallenbad künftig aussehen

Plus Matthias Kiermasz hat im Leipheimer Stadtrat die Planungen für die Generalsanierung des Gartenhallenbads vorgestellt. Der Termin für die Fertigstellung steht.

Von Peter Wieser

Im Herbst vergangenen Jahres hat man beim Leipheimer Gartenhallenbad auf sein 50-jähriges Bestehen zurückgeblickt. Ein Ereignis, das eher in trauriger Form begangen worden sei und nicht so, wie man es sich vorgestellt habe, sagte jetzt Matthias Kiermasz, der Geschäftsführer des Zweckverbandes Hallenbad Nord. In der Sitzung des Leipheimer Stadtrates stellte er die Planung und den Fortschritt der Generalsanierung vor.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

