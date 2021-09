Leipheim

vor 39 Min.

U18-Wahl in Leipheim: Hier haben Kinder und Jugendliche eine Stimme

Plus Bei der U18-Bundestagswahl dürfen Kinder und Jugendliche ihr Kreuzchen machen. Was den Wählerinnen und Wählern von morgen in Leipheim wichtig ist.

Von Julia Greif

Gleich am Eingang fängt Sarah Bartenschlager die 16-jährige Lilli ab und zeigt auf den Raum rechts vom Eingang des Leipheimer Jugendhauses Boxxx: "Schau, da sind die Wahlzettel." Lilli und die 14-jährige Helena, die ihr nachfolgt, beugen sich über das weiße Papier: Das sieht aus wie bei der großen "Schwester" der U18-Wahl, der Bundestagswahl: Zur Auswahl stehen dieselben Parteien.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

