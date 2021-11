Leipheim

15:15 Uhr

Unbekannte brechen im Schrebergarten in Leipheim ein

Unbekannte Täter brachen am Wochenende in Gartenhäuser in Leipheim ein.

Diebesgut in Höhe von mindestens 2500 Euro erbeuteten Einbrecher in einer Schrebergartensiedlung in Leipheim. Die Polizei sucht Zeugen.

Gartengeräte und Werkzeugmaschinen im Wert von mehr als 2500 Euro stahlen bislang unbekannte Einbrecher am Wochenende in Leipheim. Im Zeitraum zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, wurden in einer Schrebergartensiedlung im Lindenweg nach derzeitigem Stand der Ermittlungen mindestens ein Gartenhaus und zwei Werkzeugschuppen aufgebrochen. Gartenhaus und Schuppen in Leipheimer Schrebergärten aufgebrochen Die Polizei bittet Zeugen, die Angaben zu den Tätern machen können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ)

