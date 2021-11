Unbekannter stiehlt eine Gelbe Tonne

Vor einem Wohnhaus in Leipheim verschwindet eine Wertstofftonne. Die Polizei sucht Zeugen.

Ein Unbekannter hat eine Gelbe Tonne in der Dr.-Rau-Straße in Leipheim entwendet. Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, passierte der Vorfall bereits am 24. November zwischen 10 und 16 Uhr. Die Wertstofftonne war vor einem Wohnhaus abgestellt.

Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder Angaben zu dem bislang unbekannten Täter machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Günzburg, Telefon 08221/919-0, in Verbindung zu setzen. (AZ)