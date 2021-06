Unfall auf A8 bei Leipheim: Mehrere Fahrzeuge beteiligt

Nahe Leipheim ist auf der A8 ein Unfall mit mehreren Fahrzeugen passiert. Ursache war wohl ein Reifenplatzer an einem Lkw.

Auf der A8 nahe der Anschlussstelle Leipheim ist am Mittwochmorgen gegen 8 Uhr ein Unfall passiert. Nach ersten Informationen der Polizei sollen an dem Unfall, der sich in Fahrtrichtung Stuttgart ereignet hat, mehrere Fahrzeuge beteiligt sein. Ob Menschen dabei verletzt wurden, ist unklar.

Nach bisherigem Kenntnisstand ist es wohl an einem Lkw ein Reifen geplatzt. In der Folge kam es wohl aufgrund eines Ausweichmanövers zum Unfall.

Die A8 ist laut Polizei nicht gesperrt. Die betroffenen Fahrzeuge würden auf dem Standstreifen stehen. Dennoch ist mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen. (AZ)

Weitere Informationen folgen.