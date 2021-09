Leipheim

13:03 Uhr

Vandalen reißen in Leipheim Blitzableiter und Lampen heraus

An der Leipheimer Jahnhalle rissen unbekannte Personen Blitzableiter aus den Verankerungen.

Jede Menge Zerstörungswut müssen in Leipheim bislang unbekannte Personen haben, die dort an der Jahnhalle und in der Schießgrabenstraße gewütet haben.

Zwischen dem 14. September ab 14 Uhr und dem 27. September, 8 Uhr, wurden nach Polizeiangaben an mehreren Gebäuden in Leipheim mutwillige Beschädigungen vorgenommen. An der Jahnhalle im Jahnweg wurden auf der Nord- und der Südseite jeweils die Blitzableiter herausgerissen. Vandalen rissen Lampen und Blitzableiter in Leipheim heraus An der Schule nebenan wurden zwei Bewegungsmelder beschädigt. Zudem rissen die bislang Unbekannten in der Schießgrabenstraße, Ecke Kirchstraße, fünf Lampen aus der Verankerung. Der Gesamtschaden beläuft sich auf etwa 10.500 Euro. Zeugen, die Hinweise zu den Taten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Günzburg unter Telefon 08221/9190 zu melden. (AZ) Lesen Sie dazu auch Günzburg Drei Männer überfallen am Samstagabend einen Mann mitten in Günzburg

Themen folgen