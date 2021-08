Verspätungen auf der Bahnstrecke zwischen Nersingen und Günzburg

Am frühen Sonntagabend kommt es auf der Bahnstrecke zwischen Nersingen und Günzburg zu Verspätungen im Zugverkehr. Auch Zugausfälle sind möglich.

Wie von der DB Regio Bayern am Sonntag kurz nach 18 Uhr gemeldet wurde, kommt es aufgrund einer technischen Störung an einem Zug in Leipheim zu Verspätungen. Betroffen ist die Strecke zwischen Nersingen und Günzburg, sie ist nur auf einem Gleis befahrbar. Es kommt zu Verzögerungen von bis zu 30 Minuten.

Zudem kann es kurzfristig zu vorzeitigen Zugwenden und Zugausfällen kommen. Weitere Informationen zu Verzögerungen und Zugausfällen finden Sie zudem in der Fahrplanauskunft auf www.bahn.de sowie unter www.bahn.de/ris. (AZ)