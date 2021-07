Was passiert mit den U-Booten in Leipheim?

Plus Fünf Tanks des ehemaligen Tanklagers Süd stehen derzeit beim Hallenbad und beim Fliegerhorstmuseum. Diese sind nun gereinigt und sollen neu genutzt werden.

Stadtrat Willi Riedel sprach auf der jüngsten Stadtratssitzung die „U-Boote“ an, die derzeit auf Leipheimer Flur stehen. Gemeint sind damit Tanks, von denen sich zwei beim Hallenbad und drei beim Fliegerhorstmuseum befinden.