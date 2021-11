Wegen Corona: Leipheimer Rathaus ab Montag für den Publikumsverkehr geschlossen

Die Leipheimer Stadtverwaltung stellt auch Regeln für Besucherinnen und Besucher auf, die in dringenden Fällen nach einem Termin ins Rathaus kommen.

Das Rathaus Leipheim wird ab Montag, 15. November, für den Publikumsverkehr geschlossen. Anliegen können ab diesem Zeitpunkt nur telefonisch, per Post oder per E-Mail an die Stadtverwaltung gerichtet werden. In unaufschiebbaren Fällen können telefonisch Einzeltermine mit den zuständigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern vereinbart werden. Wann immer möglich, sollen auch die Online-Bürgerdienste auf der Internetseite unter www.leipheim.de/Rathaus/Bürgerservice genutzt werden.

Rathaus Leipheim: FFP2-Maske ist Pflicht

Aus Gründen der Hygiene und der eigenen Sicherheit müssen sich die angemeldeten Besucherinnen und Besucher der Stadtverwaltung an folgende Auflagen halten: Der Zutritt darf nur mit einer FFP2-Maske erfolgen, der Mindestabstand von anderthalb Metern muss jederzeit eingehalten werden, und nach dem Betreten des Rathauses müssen die Hände gewaschen und/oder desinfiziert werden.

Das Personal der Stadt Leipheim sei weiterhin im Einsatz und bearbeitet alle wichtigen Anliegen der Bürgerinnen und Bürger, betont die Verwaltung. (AZ)

