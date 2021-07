Leipheim

Wie Ferdinand Munk in Leipheim und Günzburg auf die Zukunft baut

Er ist stolz auf das, was entstanden ist: Ferdinand Munk bei der Eröffnung der neuen Firma für den Bereich Rettungstechnik einen Tag nach seinem 60. Geburtstag in Leipheim.

Plus In die Standorte Leipheim und Günzburg werden insgesamt 20 Millionen Euro investiert. Warum der Seniorchef ein "Schatzsucher" ist und was er an seiner Heimat schätzt.

Von Till Hofmann

Der Juli 2021, das ist ein Monat, den die Familie Munk nicht vergessen wird. Am 29. Juli feierte der Seniorchef der Günzburger Steigtechnik – alle Geschäftsbereiche werden ab September unter dem Markendach der Munk Group vereint – seinen 60. Geburtstag. Und einen Tag später ist der Bereich Rettungstechnik in einem eigenen Firmengebäude auf dem Aral Pro in Leipheim eingeweiht worden. Heribert Singer, inzwischen Pfarrer im Ruhestand, bemerkte in seinem Grußwort vor der Einweihung launig: "Zum 60. Geburtstag kaufen sich manche ein Auto, andere leisten sich einen schönen Urlaub. Und Ferdinand Munk baut eine Firma."

