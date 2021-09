Wohnungsnot bringt Betrüger auf Ideen und Leipheimerin um viel Geld

Auf der dringenden Suche nach einer Wohnung ist die Bereitschaft groß, schnell Geld auszugeben. Eine Leipheimerin wurde nun Opfer eines Betrugs und verlor viel Geld.

Betrüger kommen auf immer raffiniertere Ideen, schnell an Geld zu kommen. In Leipheim wurde eine 25-jährige Frau um viel Geld gebracht, die auf Wohnungssuche Geld an ein angebliches Immobilienportal gezahlt hatte. Am Mittwoch zeigte dies die Frau bei der Polizeiinspektion Günzburg an.

Über ein Kleinanzeigenportal hatte sie eine Annonce bezüglich eines Wohnungsgesuchs aufgegeben. Daraufhin meldete sich per Kurznachricht SMS eine Frau, dass sie eine Wohnung in Leipheim zu vermieten habe. Später wurde ihr vorgegaukelt, dass über ein Immobilienportal eine Kaution in Höhe von 1731 Euro verlangt werde. Nachdem die Leipheimerin die Summe in gutem Glauben überwiesen hatte, wurde sie blockiert. Auf Nachfrage teilte das Immobilienportal mit, dass der Vorgang nicht bekannt sei und auch keine Kautionstransaktionen durchgeführt würden.

Die "Traumwohnung" in Leipheim gebe es nur gegen Vorkasse

Einen ähnlichen Fall zeigte eine 41-jährige Frau auch in Ichenhausen bei der Polizeiinspektion Günzburg an. Die Frau ist ebenfalls auf Wohnungssuche und schaltete vor wenigen Tagen bei einem Kleinanzeigenportal eine Suchanzeige. Am meldete sich eine angebliche Ärztin aus Spanien bei ihr und bot eine Wohnung zu einem absoluten Dumpingpreis an.

Falls die Geschädigte ernsthaftes Interesse hätte, würde die Unbekannte auch nach Deutschland kommen und persönlich mit der Geschädigten den Mietvertrag unterschreiben. Die Geschädigte wurde dann gefragt, ob sie eine bestimmte Online-Reiseplattform kenne. Wenn die Geschädigte diese verwende, würde sich innerhalb von 24 bis 48 Stunden ein Agent bei ihr melden, um mit diesem einen Besichtigungstermin für die "Traumwohnung" zu vereinbaren.

Die Ichenhauserin zahlte das verlangte Geld nicht

Die Geschädigte wurde dann noch darauf aufmerksam gemacht, dass 1800 Euro im Vorfeld von ihr bezahlt werden müssten. Dieses Geld wäre für die unbekannte Wohnungsanbieterin eine Absicherung, dass die Geschädigte auch wirklich die Wohnung mieten wolle. Der Geschädigten kam dies alles sehr dubios vor und ging auf Weiteres nicht mehr ein. (AZ)