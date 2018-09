00:37 Uhr

Leipheimer diskutieren über Laufzeit ihres Brunnens

Wo ein Brunnen ist, ist Wasser. Wo Wasser ist, ist Leben. Und wo Leben ist, entsteht auch Lärm – belebte Innenstädte wünschen sich die meisten Bürger – doch nicht vor der eigenen Haustüre. So auch in Leipheim. <b>Archivfoto: Weizenegger</b>

Anwohner klagen über zu viel Lärm und zu viel Müll. Was die Stadträte dazu sagen

Von Angela Brenner

Leipheim Der Stadtbrunnen in der Von-Richthofen-Straße in Leipheim beschäftigt die Bürger und damit auch den Stadtrat. „Seit mehreren Jahren gehen immer wieder Anfragen verschiedener Bürger bei der Stadt ein, die die Laufzeiten des Brunnens betreffen“, sagte Bürgermeister Christian Konrad in der Stadtratssitzung am Mittwochabend.

Auf der einen Seite gebe es Beschwerden wegen Lärmbelästigung und zu viel Müll rund um den Brunnen. Vor allem laute Kinder würden einige der Anwohner stören. Diese fordern deshalb eine geringere Laufzeit. Derzeit ist der Brunnen täglich von 9 bis 20 Uhr in Betrieb. Einige Anwohner würden dies als „unzumutbar“ empfinden, so Konrad. Auf der andren Seite sei der Brunnen auch eine touristische Attraktion und ein Anziehungspunkt für Besucher der Stadt. Hier fordern Bürger sogar eine längere Laufzeit des Wassers.

„Der Brunnen ist nicht das Problem“, machte Horst Galgenmüller (UWG) deutlich. Die Vermüllung würde es auch ohne den Brunnen geben. Die Laufzeiten sollen bleiben, wie sie sind, forderte er.

Willi Riedel (SPD) betonte: In einem Brunnen laufe nun mal Wasser. „Er wurde damals als Attraktion gebaut.“ Er gab aber zu, dass der Brunnen aufgrund der Fallhöhe des Wassers lauter sei, als andere Brunnen. Er schlug deshalb vor, durch entsprechende technische Lösungen dieses Problem zu lösen.

Brigitte Mendle konnte die Aufregung um die Laufzeiten nicht nachvollziehen: „Wofür braucht man einen Brunnen, wenn man dort kein Wasser laufen lässt.“ Der Brunnen sei als Treffpunkt konzipiert worden. Eine Laufzeit bis 20 Uhr sei „eine normale Zeit“. In anderen Städten würden die Brunnen deutlich länger laufen.

Alexander Rabus (CSU) verstand die Aufregung ebenfalls nicht. „Wir wollen doch, dass Kinder dort spielen.“ So sah es auch Rüdiger Greb (UWG): „Der Brunnen soll ein lebendiger Brunnen sein.“ Dort gebe es sogar Trinkwasser, es sollte ein Treffpunkt für die Menschen werden, so die Idee. „Wo ein Brunnen ist, ist Wasser. Und wo Leben ist, ist Lärm.“

Einstimmig hat der Leipheimer Stadtrat beschlossen, dass die Laufzeiten des Stadtbrunnens wie gehabt beibehalten werden. Diese Laufzeiten gelten auch für den Weberbrunnen. (eff)

Themen Folgen