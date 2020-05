16:00 Uhr

Leistungsturnerin bereichert Grundschule

Die Einrichtung in Jettingen-Scheppach ermöglicht mit finanzieller Unterstützung ein Freiwilliges Soziales Jahr. Svenja Wecker ist begeistert.

Abitur absolviert, die Welt steht offen, aber wie soll es danach weitergehen? Diese Frage stellte sich – wie viele Abiturienten demnächst auch – Svenja Wecker im vergangenen Jahr, nachdem sie ihr Abiturzeugnis am Dossenberger-Gymnasium Günzburg in den Händen hielt. Svenja Wecker entschied sich für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Sport unter der Trägerschaft der Bayerischen Sportjugend. Ihre Einsatzstelle bis heute: die Grundschule Jettingen-Scheppach, eine von wenigen Einrichtungen in Bayern, die ein FSJ ermöglichen.

Schulleiter Andreas Spatz erarbeitete mit Svenja Wecker einen Stundenplan, den sie nach ihren eigenen Vorlieben mitgestalten durfte. Des Weiteren schloss der Schulleiter Kooperationen mit dem Kinderschutzbund Günzburg und dem VfR Jettingen. Dadurch konnte Svenja Wecker im Rahmen der Mittags- und Hausaufgabenbetreuung eingesetzt werden und am Nachmittag Kinderturn-Kurse für den VfR anbieten. Dabei gab sie ihre langjährigen Erfahrungen als Leistungsturnerin an interessierte Kinder weiter.

Sie hat viele neue Erfahrungen gesammelt

Nach neun Monaten zieht Svenja Wecker jetzt ein positives Zwischenfazit: Sie sammelte viele neue Erfahrungen und verschaffte sich Einblicke in die Tätigkeiten als Lehrer und in die Arbeit mit Kindern. Sie bekam auch die Möglichkeit, den Übungsleiterschein im Geräteturnen zu erwerben und weitere Seminare zu besuchen. Neben pädagogischen Tätigkeiten erledigte sie auch viele organisatorische Aufgaben. So übernahm sie die Aufsicht in der Bücherei, organisierte das Schulmilch- und Schulobstprogramm, unterstützte die Schulleitung bei der Einrichtung der iPads und stand Lehrkräften bei den Arbeitsgemeinschaften zur Seite. An der Schule bot sie Nachmittagsangebote für Turnen und Tanz an.

„Ein rundum gelungenes Engagement“, findet Schulleiter Andreas Spatz. Unterstützt wurde das Projekt finanziell von der Firma Robatherm. Das Unternehmen aus Jettingen-Scheppach spendete 5000 Euro an den Förderverein der Grundschule, der als Arbeitgeber für Svenja Wecker fungiert. „Dieses Engagement unterstützen wir gerne“, betonte Philipp Baumeister, Geschäftsführer von Robatherm, der symbolisch einen Scheck übergab.

Eine große Bereicherung im Schul-Alltag

Schulleiter Spatz und sein gesamtes Kollegium sehen Svenja Wecker als große Bereicherung für den schulischen Alltag und die außerschulischen Zusatzangebote an. In vielen Situationen sei es hilfreich, auf eine helfende Hand zurückgreifen zu können. Von ihren sportlichen Angeboten profitierten alle, ihre frische Art komme bei den Kindern sehr gut an.

Auch im nächsten Schuljahr wird die Grundschule Jettingen-Scheppach als Einsatzstelle unter Trägerschaft der Bayerischen Sportjugend fungieren. Andreas Spatz betont, dass alle Sportarten willkommen seien. (zg)

