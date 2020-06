vor 18 Min.

Leiter der Stadtwerke Günzburg geht nach 40 Jahren in Ruhestand

Johann Stelzle geht nach 40 Jahren bei der Stadt Günzburg in den Ruhestand. An zahlreichen wichtigen Projekten war er maßgeblich beteiligt.

40 Jahre lang hat Johann Stelzle zuverlässig und hoch engagiert für die Stadt Günzburg gearbeitet. Seit 2007 leitete er die Stadtwerke (SWG), seit 2013 unter dem Titel „Vorstand des Kommunalunternehmens Stadtwerke Günzburg“. Nun verlässt der Kapitän seine Brücke in Richtung verdientem Ruhestand.

"Günzburger Stadtwerke haben profitiert"

Johann Stelzle hat seine Dienstzeit wahrlich geprägt, hatte das Ruder der SWG fest im Griff und steuerte gemeinsam mit seiner Crew sicher durch die Jahre. „Die Stadtwerke profitierten durch seine umfangreichen, vor allem durch seine technischen Kenntnisse und das Gespür, das Richtige zur richtigen Zeit anzupacken. Kein Kanal, kein Schacht, keine Wasserleitung und keine noch so kleine Ecke auf der Kläranlage sind ihm unbekannt, sogar wenn diese in den Unterlagen nicht dokumentiert waren“, fasst Lothar Böck, kaufmännischer Leiter und Nachfolger auf dem Vorstandsposten, das Wirken und Wissen Stelzles zusammen.

In die Leitungszeit Johann Stelzles fielen folgende große Eckpunkte, mal auf rauer See und mal in stilleren Wassern. Die Kläranlage wurde um ein zweites Nachklärbecken erweitert. Zudem wurde die gesamte E-Technik der Kläranlage saniert. Geplant ist, die Überschusswärme, die in der Kläranlage entsteht, zur Wärmeversorgung für Objekte in der näheren Umgebung zu nutzen und damit zu einer energieautarkeren Stadt beizutragen.

Stelzle leitete zahlreiche wichtige Projekte in Günzburg

In den Bereich „Sanierung“ fällt die Tiefgarage in der Altstadt genauso wie die drei Hochbehälter im Birket. Der dringend notwendige Anbau des Verwaltungsgebäudes, das Platz für das benötigte Personal und die zahlreichen Aufgaben bietet, verlief ebenfalls unter dem Kommando Stelzles.

Unvergessen bleiben die zahlreichen Public Viewings zu Europa- und Weltmeisterschaften im Waldbad. Schwer eingeschlagen hat genau dort auch der Sturm im Sommer 2012. Etwa 1000 Gäste feierten damals gemeinsam das 50-jährige Bestehen des Waldbades. Der Umsichtigkeit und Schnelligkeit Stelzles war es zu verdanken, dass niemand verletzt wurde.

„Im Namen der Großen Kreisstadt Günzburg, aber auch ganz persönlich, bedanke ich mich herzlich für Ihren Dienst. Für Ihren verdienten Ruhestand wünsche ich allzeit gute Fahrt und immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel! Alles Gute und bleiben Sie gesund“, sagte Oberbürgermeister Gerhard Jauernig zum Abschied. (zg)

