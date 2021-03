vor 50 Min.

Leiter fällt auf Mann: Von Kleinkötz geht's für ihn in die Notaufnahme

In die Notaufnahme wurde der 63-jährige Mann nach seinem Arbeitsunfall in Kleinkötz gebracht (Symbolfoto).

Wie eine Steighilfe einem 63-Jährigen gleich zweimal ernsthafte Schwierigkeiten macht.

Zunächst wollte der Mann an diesem 10. März 2021 gegen 8.45 Uhr auf einem Firmengelände in Kleinkötz die Ösen der Plane in seinem Lastwagen verschließen und stellte sich deshalb auf eine Leiter. Zeugen schilderten gegenüber der Polizei, dass seine Steighilfe einen unsicheren Stand hatte, sodass der 63-Jährige abrutschte und aus dem Fahrzeug fiel. Womöglich schlimmere Sturzverletzungen im Gesicht konnte er zunächst vermeiden, indem er sich abstützte.

Kaum war der Mann freilich wieder aufgestanden, fiel die Leiter um und traf ihn genau im Bereich von Nase und Augen. Nach diesem Arbeitsunfall wurde der Verletzte in die Notaufnahme nach Günzburg gebracht.

Fremdverschulden liegt laut Zeugenaussage nicht vor. (zg)