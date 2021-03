vor 39 Min.

Leiterin des Günzburger Kreis-Jugendamts wird Chefin bei Sankt Nikolaus in Dürrlauingen

Antonia Wieland leitet ab dem kommenden Monat das KJF-Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrum. Die Einrichtung befindet sich gerade im Umbruch.

Antonia Wieland leitet ab dem 1. April das KJF-Berufsbildungs- und Jugendhilfezentrum Sankt Nikolaus in Dürrlauingen. Damit bekommt die Einrichtung der Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg im 100. Jahr ihres Bestehens und während des laufenden Prozesses der Neuausrichtung nach einer Phase der Vakanz wieder eine Gesamtleitung.

Zwischenzeitlich hatte Verwaltungsleiter Alfred Just die Interimsleitung übernommen. Dabei wurde er unterstützt von Christian Conrad, dem Leiter des Berufsbildungswerks Dürrlauingen, Christian Egger, Leiter der Bereiche Wohnen, Tagesbetreuung und Fachdienste, sowie von Sonderschulrektor Thomas Miller, der die Förderberufsschule sowie das Sonderpädagogische Förderzentrum in Dürrlauingen leitet, teilt die KJF mit.

Daniel Kiesel, Vorstand Soziales beim Träger KJF, freut sich, dass mit Antonia Wieland „eine erfahrene Führungskraft mit umfassenden Referenzen aus dem Bereich der Kinder- und Jugendhilfe sowie aus den Bereichen der vorschulischen, der schulischen und der beruflichen Übergänge für die KJF gewonnen werden konnte“. Wieland leitete seit November 2014 das Amt für Kinder, Jugend und Familie im Landratsamt Günzburg. Nun freut sich die studierte Sozialpädagogin und Betriebswirtin auf die neue Herausforderung: „Es reizt mich, in dieser neuen Funktion meine Erfahrung in die laufende Organisations- und Strukturentwicklung“ in Dürrlauingen einzubringen.

Seit Mitte 2019 wird bei der KJF in Dürrlauingen umstrukturiert

Die 45-Jährige war bereits sowohl in ihrer bisherigen Funktion als Leiterin des Amtes für Kinder, Jugend und Familie als auch in ihren verschiedenen unterschiedlichen Positionen seit dem Jahr 1999 im Landratsamt Günzburg immer wieder mit den Bereichen der Jugendhilfe betraut. „Mich bewegt vor allem die Frage, vor welchen Herausforderungen junge Menschen und ihre Familien jeweils stehen und wie sie unterstützt werden können. Dabei sehe und sah ich immer die öffentliche wie auch die freie Jugendhilfe gemeinsam in einem Boot sitzen. Zusammenarbeit und Vernetzung sind mir dafür besonders wichtig“, so Antonia Wieland, die mit ihrer Familie seit mehr als 20 Jahren im Landkreis lebt.

Die Einrichtung in Dürrlauingen befindet sich seit der Jahresmitte 2019 in einem Prozess der fachlichen, baulichen und strukturellen Veränderungen, um fit für die Zukunft zu werden (wir berichteten). Insgesamt neun Teilprojekte mit 108 Einzelmaßnahmen haben das Ziel, Sankt Nikolaus mit seinen heilpädagogischen und therapeutischen Kompetenzen weiterzuentwickeln.

Wieland wird weitere Verantwortung bei der KJF übernehmen

In einem zweiten Schritt ist geplant, dass Wieland Anfang 2022 auch die Leitung der dann neu zu gründenden KJF-Region Nordschwaben übernimmt. In dieser werden neben Sankt Nikolaus auch die Kinder- und Jugendhilfe Günzburg/Neu-Ulm, die Kinder- und Jugendhilfe Dillingen sowie die Kinder- und Jugendhilfe Donau-Ries strukturell neu gefasst. Neue Strukturen in den Regionen haben die Intensivierung der Synergien mit Netzwerkpartnern und die Verschlankung von Prozessen sowie ein stärkeres Zusammenwirken der Tätigkeitsbereiche zum Ziel. (zg)

Lesen Sie auch:

Themen folgen