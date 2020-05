00:31 Uhr

Lernportal hilft bei der Integration

Die Vhs Günzburg hat mit ihrem frühzeitig gemachten Angebot großen Erfolg

Auch wenn über Corona und die Auswirkungen diskutiert wird – auf eines ist der Blick kaum gerichtet gewesen, findet die Volkshochschule Günzburg: auf Migranten und Geflüchtete sowie ihre Integration in diesen Zeiten, erklärt Nathalie Charlet, die bei der Vhs zuständig ist für Integration.

Obwohl diese in den vergangenen Jahren eine der wichtigsten Aufgaben war und es bleiben wird, sei das Thema in Diskussionen derzeit wenig präsent. Diese Arbeit liege seit zwei Monaten brach: Die schulische Ausbildung von geflüchteten Kindern und Jugendlichen wurde für lange Wochen unterbrochen und wird nur sehr langsam wieder aufgenommen; Integrations- und Alphabetisierungskurse sowie sonstige Deutschsprachkurse oder berufsbezogene Maßnahmen sind in Bayern aber gestoppt, weil Bildungsvereine und Erwachsenenbildungseinrichtungen geschlossen bleiben müssen. Und was machen Geflüchtete, die ohne Kernfamilie und mit unguten Erinnerungen in den eigenen vier Wänden bleiben müssen?

Die Vhs Günzburg, eine der Einrichtungen im Landkreis, die solche Maßnahmen seit Langem mit Überzeugung durchführt, hat umgehend nach ihrer Schließung reagiert und ihren Teilnehmenden die sofortige Möglichkeit geboten, online weiter zu lernen: Seit Mitte März arbeiten alle Teilnehmenden der Integrations- und berufsbezogenen Deutschsprachkurse, unterstützt durch ihre Lehrkräfte, auf dem Vhs-Lernportal. Die Erfahrungen seien gut: Die Lehrer bleiben mit den Teilnehmenden in Verbindung und sind in dieser schwierigen Zeit, in der der eine oder andere schon ans Aufgeben denke, Motivatoren. Die Teilnehmenden seien dankbar für die Möglichkeit, weiter zu lernen, und täglich auf dem Portal anzutreffen.

Die positivste Erfahrung und größte Überraschung: Die Teilnehmer des Alphakurses erweisen sich als die Fleißigsten und kommen wider Erwarten sehr gut mit dem Lernportal zurecht. Weil auch der Volkshochschule die Einnahmen aus den Kursgebühren fehlen, ist die Situation schwierig. Umso mehr freute man sich, als ein paar Wochen später das Bundesamt für Migration und Flüchtlinge die Entscheidung traf, die Online-Tutorien im Bereich Integration finanziell zu bezuschussen – Zuschüsse, die vor allem den Lehrkräften zugutekommen.

Dennoch ist für Charlet klar: Kein Online-Tutorium ersetzt den Präsenzunterricht. Publikum wird hier bei der Vhs schmerzlich vermisst. Den Vorgaben der Landesregierung entsprechend wäre man laut Mitteilung der Volkshochschule nämlich schon längst auf die Wiederöffnung vorbereitet. (zg)

