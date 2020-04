vor 21 Min.

Letztmals ist am Freitag das Corona-Telefon geschaltet

Günzburger Landkreisverwaltung verweist auf Hotline der Staatsregierung. Wie die Corona-Zahlen am Donnerstag ausfallen.

Am Freitag, 24. April, bietet die Landkreisverwaltung letztmalig den Service des Bürgertelefons im Zusammenhang mit der Corona-Pandemie an – und zwar von 8 bis 12 Uhr unter der Telefonnummer 08221/95-718. Das teilte das Landratsamt am Donnerstag mit. Künftig besteht die Möglichkeit, sich täglich von 8 bis 18 Uhr, unter 089/122 220 an die eigens eingerichtete Anlaufstelle der Staatsregierung zu wenden. Die Hotline dient als einheitliche Anlaufstelle für alle Fragen der Bürgerinnen und Bürger zum Corona-Geschehen. (zg)

Das sind die Corona-Zahlen für den Landkreis vom Donnerstag (in Klammern die Mittwochangaben): Infizierte 212 (211), Verdachtsfälle 17 (19), Quarantänefälle 227 (244), Genesene 122 (110).

Themen folgen